Манукян: Визит Зеленского в Ереван нужен для открытия второго фронта против РФ

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Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван организовали для того, чтобы установить второй фронт против России, с таким заявлением выступила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, слова политика передаёт «РИА Новости».
«Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили», — прокомментировал ситуацию Манукян.
По её словам, армянский премьер-министр превратил страну в разменную монету для противостояния других мировых держав.
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Евгения Парфентьева