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Манукян: Визит Зеленского в Ереван нужен для открытия второго фронта против РФ

27 февраля 2024, 18:47
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Ереван организовали для того, чтобы установить второй фронт против России, с таким заявлением выступила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, слова политика передаёт «РИА Новости».
«Очевидно, что визит Зеленского в Армению пытаются организовать внешние силы для открытия второго фронта против России и ценой Армении. Николу Пашиняну в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили», — прокомментировал ситуацию Манукян.

По её словам, армянский премьер-министр превратил страну в разменную монету для противостояния других мировых держав.


Политик также подчеркнула, что если Зеленский всё же приедет в Армению, то это событие станет точкой отсчёта в ухудшении армяно-российский отношений, а также спусковым крючком для конфликта с Азербайджаном.

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#владимир зеленский
#армения
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МО: Система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
27 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в небе над Белгородской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью.

Напомним, 26 февраля в результате атаки Вооружённых сил Украины на белгородское село Почаево погибли три человека, ещё трое получили ранения.

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#минобороны рф
#пво
#бпла
#всу
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В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams
Картаполов: военных, подбивших Abrams, стоит наградить
27 февраля 2024, 16:44

Фото: сайт Кремля

Военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это решение военного командования. Мое мнение, как гражданина и как генерала, я считаю, что эти ребята заслуживают награды, а там дальше все за командирами, как они посчитают», — цитирует РИА Новости Картаполова.

Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками». При этом он отметил, что в танках Abrams нет ничего особенно нового. С ними уже встречались в Сирии, добавил депутат, подчеркнув, что Украине передали Abrams не последних модификаций.

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1 в зоне проведения СВО, подтвердили в Минобороны РФ.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.

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#сша
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#новости
#сво
#всу
#танк
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ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали электриков в Горловке дронами-камикадзе, никто не пострадал
27 февраля 2024, 16:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Бригада электриков в Горловке подверглась нападению дронов-камикадзе, а также атаке со стороны украинских войск, которые сбрасывали на них взрывчатку, передает РИА Новости.
По информации от штаба обороны ДНР, никто не пострадал. Штаб сообщил, что силы безопасности сопровождали ремонтную бригаду экстренных служб к поврежденным электроподстанциям.

Украинские войска предпринимали попытки атаковать бригаду при помощи дронов-камикадзе и самодельных взрывных устройств, однако никаких жертв среди персонала или гражданского населения не было зафиксировано.

Кроме того, силовики обнаружили и перехватили 17 украинских беспилотников, включая FPV-дроны и модели Mavic различных версий.

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#село
#днр
#всу
#дроны
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ФСБ показала задержание украинцев, готовивших теракт в Запорожской области
27 февраля 2024, 16:28

Видео: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ пресекла подготовку теракта украинскими спецслужбами в Запорожской области, кадры задержания публикует ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО «BZ», — сообщили на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что силовикам удалось задержать трёх украинских граждан. Препараты, которые изъяли у задержанных, применяются в качестве оружия массового поражения и разрабатываются в Соединённых Штатах Америки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и «Террористический акт».

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#фсб
#запорожская область
#теракт
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«Степовое – наше»: ВС РФ взяли под контроль очередное село под Авдеевкой — видео
Военкор Коц: ВС РФ освободили село Степовое от ВСУ
27 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/zim286

Подразделения 2-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают прорывать оборону ВСУ на севере от Авдеевки. На этот раз удалось установить контроль нал населенным пунктом Степовое. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Штурмовики 2 армии прорвали оборону противника и освободили н.п. Степовое (Петровское). Под угрозой полного уничтожения остатки всушников сбежали со своих позиций», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку освобожденного села и наращивают группировку сил для дальнейшего наступления.

«Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — заключи Коц.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

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#победа
#минобороны рф
#военные
#контроль
#telegram
#всу
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ВС РФ приближаются к Часов Яру
Военкор Лисицын: ВС РФ приближаются к Часов Яру
27 февраля 2024, 15:32

Фото: iStock/Anna_Anikina

Амия России приближается к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV».
«ВС РФ на подходе к населенному пункту Часов Яр. Сообщается, что до города осталось менее чем 1 км», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.
Ранее военно-космические силы России нанесли удар по базе ВСУ в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ-1500. Вес этого боеприпаса, как видно из названия, составляет полторы тонны.

Удар пришёлся по пункту временной дислокации украинских войск, расположенному на территории жилой застройки города, сообщает «Российская газета». Прикрываться мирными жителями — излюбленная тактика ВСУ со времён Мариуполя и Лисичанска. На этот раз российская разведка точно вычислила координаты противника, а авиация нанесла мощный удар.

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#всу
#вс рф
#удар
#атака
#разведка
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Российские войска освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении
27 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия освободили населённый пункт Северное на Авдеевском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Северное, заняли более выгодные рубежи и позиции», — сообщило российское оборонное ведомство в своём Telegram-канале.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В этот день главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отдал приказ об отходе ВСУ из города. Однако, по информации Минобороны РФ, украинские войска начали беспорядочно бежать из Авдеевки за сутки до выхода официального приказа Сырского.

Информацию от МО РФ подтвердил и пленный украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук. Подробнее его историю можно прочитать в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
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Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО
27 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1 в зоне проведения СВО, подтвердили в Минобороны РФ.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.

В оборонном ведомстве также сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме Abrams, были также уничтожены три БМП (боевые машины пехоты-прим.ред). Среди личного состава ВСУ также есть потери. Более 485 украинских военных были ликвидированы.

Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ с начала проведения СВО лишились около 444 тысячи военнослужащих.

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#сми
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Шойгу: ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта
27 февраля 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

ВСУ пытаются не допустить развала фронта с помощью резервов, однако ВС РФ уничтожают их высокоточным оружием Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
«После краха контрнаступления командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — заявил Шойгу.

Он добавил, что российские военные при этом уничтожают резервы ВСУ, используя высокоточное оружие, и не позволяет перебрасывать противнику дополнительные силы в зону боевых действий, чем лишает украинскую сторону возможности контратак.

Кроме того, по словам Шойгу, ВС РФ продолжают улучшать позиции на Донецком и Купянском направлениях после освобождения Авдеевки. За минувшую неделю армия России взяла под свой контроль три населенных пункта: Победа, Ласточкино и Северное в ДНР.

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