Маргарита Симоньян выступила на открытии фестиваля документального кино
Симоньян: фестиваль «RT.Doc: Время наших героев» открывает людям правду о СВО
Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к участникам церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RT.Doc: Время наших героев», которая прошла в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает RT.
По словам Симоньян, проект играет важную роль в информировании международной аудитории. Она подчеркнула, что фильмы фестиваля помогают зрителям в разных странах увидеть происходящее «с другой стороны».
«Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО», — заявила главред RT во время выступления.Также Симоньян выразила благодарность российским военным, участвующим в СВО, а также создателям документальных картин, посвящённых их историям и службе.
В церемонии открытия приняли участие известные общественные и культурные деятели, среди которых сербский режиссёр Эмир Кустурица, официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также морской пехотинец с позывным Рокот.