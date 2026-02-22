22 февраля 2026, 12:07

Симоньян: фестиваль «RT.Doc: Время наших героев» открывает людям правду о СВО

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram / @msimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к участникам церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RT.Doc: Время наших героев», которая прошла в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает RT.





По словам Симоньян, проект играет важную роль в информировании международной аудитории. Она подчеркнула, что фильмы фестиваля помогают зрителям в разных странах увидеть происходящее «с другой стороны».





«Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО», — заявила главред RT во время выступления.