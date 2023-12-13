Почти половина жителей прифронтовых районов Украины согласны на мир с Россией

Фото: istockphoto/JARAMA
Почти половина украинцев, проживающих в прифронтовых регионах, согласны на заключение мира с РФ на условиях отказа от занимаемых Россией территорий и получения гарантий безопасности от Запада.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Например, на юге страны за полное прекращение военных действий выступают 46% местных жителей, а на востоке — 47%. Однако в целом по стране готовность к заключению мира с Россией выражают только 32% населения.
При этом 58% жителей Украины высказались за продолжение боевого противостояния, даже в случае значительного сокращения западной поддержки и с риском потери новых территорий.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко говорил о том, что Киев и союзники задумались о неких «рискованных» вариантах финансирования ВСУ, как, например, повышение налогов и включение печатного станка.
Читайте также:
США нажились на украинском конфликте, заявил евродепутат
«Время потеряно»: Зеленскому послали неутешительный сигнал
Зеленский заявил, что без помощи США Киев уступит территории России
При этом 58% жителей Украины высказались за продолжение боевого противостояния, даже в случае значительного сокращения западной поддержки и с риском потери новых территорий.
Читайте также:
США нажились на украинском конфликте, заявил евродепутат
«Время потеряно»: Зеленскому послали неутешительный сигнал
Зеленский заявил, что без помощи США Киев уступит территории России
Александр Бойцов