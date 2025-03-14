Марк Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается

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Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Его процитировало агентство Bloomberg.
Марк Рютте обратил внимание, что в дальнейшем отношения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией могут нормализоваться.
Еще Генсек НАТО оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.
Генсек Североатлантического альянса уточнил, что гарантии безопасности для украинской стороны можно обсуждать лишь после заключения перемирия.
При этом Рютте не считает, что НАТО примет участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Но Альянс посоветует, как лучше всего это сделать, объяснил он.
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Еще Генсек НАТО оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.
«С осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — отметил Марк Рютте.
Генсек Североатлантического альянса уточнил, что гарантии безопасности для украинской стороны можно обсуждать лишь после заключения перемирия.
При этом Рютте не считает, что НАТО примет участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Но Альянс посоветует, как лучше всего это сделать, объяснил он.
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Ольга Енгалычева