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Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву может быть связан с тем, что требуется продолжать диалог России и США, в том числе на самом высоком уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас трудно рассчитывать на быстрое разрешение конфликта на Украине.
«России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал принятую французскими депутатами резолюцию об увеличении помощи Украине, которая подразумевает полное изъятие российских замороженных активов. В разговоре с RT аналитик назвал документ бредом, так большая часть стран Евросоюза против такого решения, так как понимают, что украинская государственность сейчас стоит на грани развала.
«И все разговоры ведутся с целью сохранения лица перед грядущей катастрофой киевского режима, не более того. То есть это потуги Макрона, потуги других, кто поддерживает Киев, которые ни к чему хорошему не приведут», — указал Михайлов.Читайте также:
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