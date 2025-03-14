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Стало известно, зачем спецпосланник Трампа приехал в Россию

Депутат Новиков: визит Уиткоффа в Москву нужен для продолжения диалога РФ и США
Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву может быть связан с тем, что требуется продолжать диалог России и США, в том числе на самом высоком уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас трудно рассчитывать на быстрое разрешение конфликта на Украине.
«России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал принятую французскими депутатами резолюцию об увеличении помощи Украине, которая подразумевает полное изъятие российских замороженных активов. В разговоре с RT аналитик назвал документ бредом, так большая часть стран Евросоюза против такого решения, так как понимают, что украинская государственность сейчас стоит на грани развала.
«И все разговоры ведутся с целью сохранения лица перед грядущей катастрофой киевского режима, не более того. То есть это потуги Макрона, потуги других, кто поддерживает Киев, которые ни к чему хорошему не приведут», — указал Михайлов.
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В Смоленской области пытались поджечь Музей неизвестного солдата
14 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/ Manuel Rodriguez Sevillano

В Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что накануне ночью неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской в Вязьме бутылку с зажигательной смесью. Остатки жидкости, которая была внутри сосуда, обнаружили возле разбитого окна. Из-за происшествия пострадала пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении. Еще повреждения получили окно и подоконник.

Уточнялось, что виновнику инцидента на вид примерно 25 лет. Поджигатель был в темной куртке, капюшоне и маске. В настоящее время его ищут. Согласно предварительным данным, молодой человек работал на украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.

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ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области
14 марта 2025, 12:21

Фото: iStock/zim286

Армия России освободила Гончаровку в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На сегодняшний день армия России продолжает освобождать территории курского приграничья от оккупации украинской армии.
#армия
#армия россии
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Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 12:21

Фото: Telegram/@Hinshtein

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено подразделениями ВС РФ, рассказали о своей жизни во время семи месяцев оккупации населенного пункта боевиками ВСУ. К примеру, жительница Елена Гарафонова поделилась, что очень рада тому, что ее и других местных повезут в Курск.
«По вечерам, когда окна закрывали, мы играли под свечкой, чтобы хотя бы какой-нибудь свет был, играли в словесные игры», — рассказала «Известиям» жительница Казачьей Локни Екатерина Праваторова.
В то же время в сети появились кадры из другого освобожденного в Курской области населенного пункта — села Пушкарное. Видео прислал RT боец с позывным Музыкант. По его словам, населенный пункт буквально полностью разгромлен из-за боевых действий.
«Боец с позывным Музыкант сообщил, что вместе с товарищами двигается в сторону Суджи — на подмогу своим», — отмечает телеканал.
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«Крах НАТО»: военный эксперт раскрыл, что на самом деле значит освобождение Суджи
Военэксперт Литовкин: освобождение Суджи показало крах Зеленского и НАТО
14 марта 2025, 12:18

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Освобождение российскими войсками курского города Суджа показало полный крах авантюры Владимира Зеленского и стоящих за ним советников из НАТО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ на курс направлении сейчас находятся в катастрофическом положении, а 20% потерь украинской армии приходятся именно на этот участком фронта.
«С освобождением Суджи мы показываем полный крах авантюры [президента Украины Владимира] Зеленского и его генералов, а также стоящих за ними генералов и советников из НАТО. <…> Украинские боевики понимают, что проигрывают, и готовы сдаваться в плен, готовы дезертировать с линии фронта. Они бы все это сделали, если бы за спиной у них не было расстрельных команд», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время в Госдуме назвали сроки полного освобождения Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виктор Соболев согласился со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, что регион освободят в течение нескольких дней. По словам парламентария, бойцам ВС РФ хватит недели на то, чтобы полностью Курскую область под контроль.
«Через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу», — поделился Соболев.
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Политолог раскрыл суть слов Трампа о 2 апреля, который станет «великим днем»
Эксперт Кошкин про слова Трампа о «великом дне»: не стоит поддаваться оптимизму
14 марта 2025, 12:14

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Не стоит поддаваться излишнему оптимизму и ждать доллара по 30 рублей, лучше быть осторожными. Так военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что 2 апреля станет «великим днем», намекнув на урегулирование конфликта на Украине. По словам эксперта, следует быть более сдержанными в этом вопросе.
«Интересы России и новой команды Белого дома во главе с Трампом совпадают в определенных точках геополитики и мировой экономики, и это следует использовать. Но я бы предостерег от чрезмерного оптимизма, ведь все эти действия США были направлены на отрыв России от Китая. Предлагаю дождаться 2 апреля и быть осторожными», — пояснил Кошкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на предложение о 30-дневном прекращении огня. В беседе с RT парламентарий назвал заявление российского лидера образцом здравого подхода. По его словам, таким образом Россия показала свое стремление к миру, но без ущерба собственной безопасности и интересам.
«Сказанное нашим Верховным главнокомандующим — это образец здравого и рационального подхода к вопросу перемирия, которое не может быть популистской уловкой, а должно стать действенным и учитывающим все нюансы механизмом на пути к мирному урегулированию», — подчеркнул депутат.
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#сми
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#депутат
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