Марочко: армия России вошла в Константиновку

10 октября 2025, 23:54

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Российские военнослужащие с боем прорвались в населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.