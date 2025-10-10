Марочко: армия России вошла в Константиновку
Российские военнослужащие с боем прорвались в населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, регулярные части армии РФ совершили рывок с направления Предтечино. В настоящий момент на восточных окраинах Константиновки идут ожесточенные бои. Марочко также добавил, что российским военным пока не удалось закрепиться на позициях.
Ранее диверсионно-разведывательные группы ВС РФ вошли в город после удачных боев в районе Александро-Шультино.
Константиновка играет важную роль в обеспечении доступа к Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение этого города имеет стратегическое значение, но затрудняется из-за его возвышенного расположения.
