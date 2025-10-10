Войска РФ взяли в клещи сотню бойцов ВСУ в районе железнодорожной станции Купянск

10 октября 2025, 06:38

Марочко сообщил об окружении сотни украинских военных войсками РФ в центре Купянска

Фото: iStock/Nastco

Российские войска окружили сотню украинских военных в районе железнодорожной станции Купянск-Южный. Она находится в центральной части города Купянск в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.





Он подчеркнул, что передовые отряды ВС РФ продолжают освобождение населенного пункта. Они уже заняли вещевой рынок и установили огневой контроль над железнодорожной станцией Эстакадный.



Расстояние между позициями российских войск на улице Студенческой составляет менее 500 метров, что полностью блокирует пути отступления для окруженной группировки противника.





ВСУ прикрывались телами погибших сослуживцев на Константиновском направлении

«По предварительной оценке, в окружении оказалось до 100 украинских военнослужащих», — доложил Марочко.