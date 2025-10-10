ПВО уничтожила шесть беспилотников над Ростовской областью
Система противовоздушной обороны уничтожила или перехватила шесть беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчернули, что атака на российский региона шла в течение трех часов – с 20:00 до 23:00.
10 октября Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили свыше 1700 дронов самолетного типа, запущенных украинскими Вооруженными силами. Согласно данным ведомства, за этот период ПВО уничтожила 18 управляемых авиационных бомб и 30 снарядов от американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Читайте также: