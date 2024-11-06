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Украинские военные в массовом порядке минируют тыловые районы в Харьковской области. В том числе мины ставятся вблизи населённых пунктов.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, в результате этого уже есть жертвы среди мирного населения, в том числе дети.
Он также отметил, что минные поля вблизи населённых пунктов, где проживают мирные граждане, как правило, не обозначаются указателями и предупреждающими знаками. Это приводит к жертвам среди гражданского населения.
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«Инженерно-саперные подразделения ВСУ проводят работы по установке мирных заграждений не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и далеко в тылу», — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что минные поля вблизи населённых пунктов, где проживают мирные граждане, как правило, не обозначаются указателями и предупреждающими знаками. Это приводит к жертвам среди гражданского населения.
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Александр Бойцов