Опубликовано фото разбросанных в российском регионе украинских мин

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фото мин, которые накануне разбросали украинские беспилотники.
По словам главы региона, размер мин — не более 12 см в ширину и 7 см в длину. Гладков отметил, что только за последние несколько дней российские специалисты обнаружили более 30 мин этого вида.
Губернатор призвал жителей быть бдительными, а также подчеркнул, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Отмечается, что мины могут быть в любом районе пограничья.
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