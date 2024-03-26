Сержант ВС России: ВСУ травят воду в областях, куда заходят российские войска

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina
Водитель машины-водовозки сержант Рудольф Григорян рассказал, что украинские военные отравляли воду в тех областях, куда заходили российские бойцы. Такое заявление он сделал в опубликованном Минобороны России видео.
Однако он уточнил, что это всего лишь слух. При этом, воду для российских военнослужащих привозили из Крыма. Григорян отметил, что сам был водителем водовозки и один раз попал под обстрел противника, когда был в рейсе.
Ранее сообщали, что руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает, что украинские боевики планируют использовать в сражениях «особые химические пояса».
Помимо этого, священник, служивший в колонии для военнопленных, рассказал изданию РИА Новости, что среди украинских военнослужащих есть не только фашисты, но и сатанисты.
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук обвинил Киев в умышленном уничтожении тел погибших ВСУ
Российские военные одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне СВО
Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации в России
Ранее сообщали, что руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает, что украинские боевики планируют использовать в сражениях «особые химические пояса».
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук обвинил Киев в умышленном уничтожении тел погибших ВСУ
Российские военные одним выстрелом уничтожили гаубицу FH70 в зоне СВО
Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации в России
Дана Игумнова