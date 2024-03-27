Минобороны: За ночь над Белгородской областью уничтожено 18 снарядов РСЗО Vampire

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За минувшую ночь над территорией Белгородской области были перехвачены 18 снарядов РСЗО Vampire, сообщило российское Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — отметили в военном ведомстве.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов непосредственно над Белгородом. Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Позднее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, есть один пострадавший мужчина, который получил осколочное ранение поясницы.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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