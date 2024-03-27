Источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ

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Российские танковые ракеты, которые бойцы ВС РФ применяют в зоне спецоперации, эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВС Украины бронетехнику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1».
Собеседник информагентства пояснил, что эти ракеты обладают тандемной кумулятивной боевой частью, из-за чего могут пробивать броню даже за динамической защитой. Средняя бронепробиваемость снаряда составляет порядка 800 миллиметров.
Источник добавил, что за счёт этого, всю украинскую технику пробивает этими ракетами, включая образцы НАТО.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 километров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Собеседник информагентства пояснил, что эти ракеты обладают тандемной кумулятивной боевой частью, из-за чего могут пробивать броню даже за динамической защитой. Средняя бронепробиваемость снаряда составляет порядка 800 миллиметров.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 километров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак