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Источник рассказал, как танковые ракеты «прошивают» бронетехнику ВСУ

РИА Новости: Танковые ракеты ВС РФ пробивают любую бронетехнику ВСУ
27 марта 2024, 07:21
Фото: istock / Denniro

Фото: istock / Denniro

Российские танковые ракеты, которые бойцы ВС РФ применяют в зоне спецоперации, эффективно уничтожают любую стоящую на вооружении ВС Украины бронетехнику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне спецоперации комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1».

Собеседник информагентства пояснил, что эти ракеты обладают тандемной кумулятивной боевой частью, из-за чего могут пробивать броню даже за динамической защитой. Средняя бронепробиваемость снаряда составляет порядка 800 миллиметров.


Источник добавил, что за счёт этого, всю украинскую технику пробивает этими ракетами, включая образцы НАТО.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 километров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Bloomberg: слова Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США
27 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/e-crow

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину разгневали американских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, данные заявления вызвали публичный упрек со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и американских чиновников. Чиновники США утверждают, что отправка французских солдат на Украину может привести к прямому столкновению с РФ.

Отмечается, что слова лидера Франции не являются разумными исходя из оперативной безопасности, учитывая факт того, что несколько государств уже имеют некоторое количество своих солдат на украинской территории.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

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#франция
#украина
#военные
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Раскрыты риски для самолётов-носителей при использовании ФАБ-3000
Forbes: использование бомбы ФАБ-3000 увеличит риск для самолетов-носителей
27 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Alexander Denisenko

Массовое использование авиабомбы ФАБ-3000может увеличить риск для самолетов-носителей из-за аэродинамических характеристик боеприпаса. Об этом пишет Forbes.
Издание утверждает, что ФАБ-3000 могут оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Из-за этого свободнопадающий боеприпас превратится в планирующую бомбу.

Автор также пишет, что такого размера бомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому для ее использования придётся задействовать бомбардировщик Ту-22М.Однако чтобы запустить такую бомбу самолёту придётся близко подлетать к линии соприкосновения, что увеличит риск их поражения.

«До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством», - говорится в статье.

Добавляется, что даже небольшие планирующие бомбы являются очень разрушительным оружием.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков пояснял, что новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов ВСУ.

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#эксперт
#перевозки
#армия
#производство
#боеприпас
#бомба
#всу
#удар
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«Шар-террорист»: Российские военные впервые поразили замаскированный украинский зонд
Mash: ВС РФ поразили замаскированный под зонд воздушный шар-террорист ВСУ
27 марта 2024, 10:02

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Военнослужащие российской армии уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, который замаскировали под зонд. Украинские войска применяли их, что чтобы бесшумно поражать цели.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, «беспилотники» оснащены GPS-трекером, балластом, управляющей электроникой, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это. Чтобы избежать обнаружения артиллерией и системами ПВО, конструкция напоминает метеозонд.

Использую такие шары для терроризирования мирного населения — точно попасть в цель невозможно, но можно случайным образом сбрасывать снаряды на населённые пункты.

Ранее сообщалось, что ВС Украины запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall» на свои же позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пво
#вс рф
#беспилотник
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Марочко: Граница Часова Яра находится под огневым контролем ВС РФ
27 марта 2024, 09:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска взяли под огневой контроль окраину Часова Яра на Артёмовском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе освободительных действий наших войск в районе населенного пункта Часов Яр подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта», — прокомментировал ситуацию Марочко.

Эксперт отметил, что часть позиций Вооружённых сил Украины находится в прямой видимости российских войск. ВС РФ имеют возможность отслеживать передвижения украинцев, не используя при этом оптических приборов, что заметно затрудняет планирование и снабжение для вражеской стороны.

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#андрей марочко
#днр
#вс рф
#всу
#сво
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В Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Зеленского
«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждение на Украине легитимности Зеленского
27 марта 2024, 08:30

Фото: сайт Кремля

Киевский политолог Андрей Золотарев высказал предположение, что западные страны могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Об этом сообщает «Страна.ua».
По мнению эксперта, еще одна причина прекращения разговоров о легитимности нынешнего украинского лидера могла стать политическая пассивность экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который решил не вступать в споры с политиком.

Источник издания в украинских политических кругах подтвердил обе версии Золотарев, а также допустил, что затишье вокруг фигуры Зеленского продлится недолго, поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения никак не улучшается.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянные шаги из-за грядущего краха своего режима. ​Однако и эти действия оказываются провальными в политике Зеленского.

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#сша
#эксперт
#президент
#владимир зеленский
#всу
#запад
#украина
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ВС Украины запустили ракету с надписью «на Crocus Sity Hall» на свои же позиции
27 марта 2024, 07:35

Фото: istock / bpawesome

Бойцы ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», совершив ошибку в названии. Об этом стало известно Телерам-каналу «Военный осведомитель».
«Прогуливавшие уроки английского в школе украинские пилоты запустили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM с надписью «на Crocus Sity Hall», — сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за неисправности ракета упала на позиции ВСУ. Другие украинские военные, сделав вывод, что ракету запустили ВС РФ, пригрозили ее пересобрать и запустить обратно.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#военные
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#террористы
#ракета
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#всу
#вс рф
#пилоты
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Минобороны: За ночь над Белгородской областью уничтожено 18 снарядов РСЗО Vampire
27 марта 2024, 07:33

Фото: iStock/alexey_novikov

За минувшую ночь над территорией Белгородской области были перехвачены 18 снарядов РСЗО Vampire, сообщило российское Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — отметили в военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов непосредственно над Белгородом. Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Позднее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, есть один пострадавший мужчина, который получил осколочное ранение поясницы.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали
#минобороны рф
#рсзо
#белгородская область
#вячеслав гладков
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БПЛА «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 км
ТАСС: Компания «Альбатрос» рассказала о модернизации своего БПЛА «Альбатрос М5»
27 марта 2024, 03:25

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Беспилотный летательный дрон-разведчик дальнего действия «Альбатрос М5» после проведённой модернизации способен будет работать в зоне СВО на дистанции до 60-80 км. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал представитель компании-разработчика БПЛА — ООО «Альбатрос».
По его словам, именно такие «Альбатросы» и наводили российские артиллерию и авиацию при отражении попыток украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вторгнуться на территорию Белгородской области.

Ранее в зоне СВО заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против украинских войск. Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.

Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам противника.

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#сво
#модернизация
#оружие
#вооружённые силы рф
#беспилотник
#бпла
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На Украине сообщили о взрыве в Сумской области
«Страна.ua»: В Сумской области прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги
26 марта 2024, 23:51

Фото:iStock/RamonCast

В Сумской области прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua».
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв произошел на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.

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#тревога
#воздушная тревога
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