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Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области

В стрелковом бою в Курской области уничтожили шесть десантников ВСУ
16 августа 2024, 08:11
Фото: istock/IherPhoto

Фото: istock/IherPhoto

В районе населенного пункта Крупец Курской области уничтожили группу из шести десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — рассказал собеседник агентства.


Ранее в районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ. Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.

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Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком
16 августа 2024, 08:11

Фото: iStock/Zhenikeyev

На Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики. Об этом рассказал сам пострадавший, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко, передает РИА Новости.
В детстве мужчина лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. В декабре 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.

После прохождения военно-врачебной комиссии Гаврощенко принес в военкомат справку о непригодности к военной службе, но после этого его еще раз отправили в медучреждение. В итоге мужчину признали годным к службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ.

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов
16 августа 2024, 07:20

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Помимо этого, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Иных подробностей в Минобороны России не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО). Сирены в городе начали звучать в 00:06 по московскому времени.

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Массированный огонь российских войск сорвал атаку ВСУ на Белгородскую область
WP: при попытке атаки на Белгородскую область многие бойцы ВСУ были ранены
16 августа 2024, 06:57

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Украинские военные столкнулись с мощным сопротивлением при попытке прорваться в Белгородскую область России. Многие из них были ранены.
По информации The Washington Post, ссылаясь на показания раненых солдат, многие участники операции получили контузии или погибли в результате массированного огня, открытого российскими войсками.

Как сообщает издание, российские силы в районе Белгородской области были хорошо подготовлены к возможной атаке. Район возле села Колотиловка в Краснояружском районе был укреплен противотанковыми заграждениями, известными как «зубы дракона», и заминирован. Украинские подразделения сразу же подверглись интенсивному обстрелу артиллерией, беспилотниками и авиацией, как только достигли места.

24-летний украинский военнослужащий с позывным Хакер рассказал, что вся их группа была ранена в первый же день операции. Многие солдаты получили контузии или ранения, некоторые не пережили нападения.

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Первый взгляд на «Ночную ведьму»: российское оружие, которое может изменить ход СВО
В России создали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги»
16 августа 2024, 05:40

Фото: Минобороны РФ

В России был представлен новый ударный дрон «Ночная ведьма». Он представляет собой усовершенствованный аналог украинского беспилотника «Баба-яга».
Как сообщил представитель компании «Гроза», разработавшей «Ночную ведьму», этот дрон был создан на основе украинского опыта, но с улучшенными характеристиками.

«Ночная ведьма» — это мульти-роторный дрон типа гексакоптер, оснащенный способностью сбрасывать до четырех боеприпасов с высоты, а также транспортировать грузы и провизию на дальние расстояния. Дрон предназначен для ночных операций и имеет улучшенную связь, работающую на российской частоте, в отличие от «Бабы-яги», использующей каналы Starlink.

В конструкции «Ночной ведьмы» пока используются импортные комплектующие, но в будущем планируется их локализация. Первый тираж из 50 дронов уже направлен в зону специальной военной операции. Сборка одного дрона занимает сутки, и уже в ближайшее время планируется расширение производства.

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В Киеве слышны мощные взрывы, работает ПВО
В Киеве гремят взрывы, объявлена воздушная тревога
16 августа 2024, 05:01

В ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По данным Telegram-канала, в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).Сирены в Киеве начали звучать в 00:06 по московскому времени. В последние месяцы Вооруженные силы РФ возобновили массированные удары по Украине, нацеливаясь как на военные объекты, так и на объекты критической инфраструктуры. Массированные атаки, включая ракетные удары и удары БПЛА, стали регулярными с конца декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, не уточнялось.

Для населения была объявлена обязательная эвакуация в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

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Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
США анонсировали новый пакет помощи для ВСУ
16 августа 2024, 03:45

Фото: сайт Белого дома

Белый дом сообщил о планах предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый пакет военной помощи в ближайшие недели. Как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, США продолжат обеспечивать Украину средствами защиты, однако подробности о содержании нового пакета пока не раскрыты.
Кирби не стал комментировать вопросы о возможной поставке крылатых ракет, но подчеркнул, что американское правительство активно поддерживает связь с Киевом и следит за развитием событий. Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов использованию истребителей F-16 и продолжат поставки оружия после недавних атак ВСУ в Курскую область.

Кроме того, газета Politico передает, что администрация Байдена обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в августе США выделили Украине новый пакет помощи на сумму $125 млн, включающий ракеты Stinger и боеприпасы для систем HIMARS. В июле Вашингтон уже предоставил Киеву пакет вооружений на $200 млн, а также дополнительную помощь на $1,5 млрд для укрепления обороны Украины.

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Командир «Ахмата» Алаудинов обвинил военных корреспондентов в работе на ВСУ
16 августа 2024, 03:30

Фото: istock/bwb-studio

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выступил с резкой критикой в адрес некоторых военных корреспондентов, обвинив их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».
В своем видеообращении, размещенном на телеграм-канале «Операция Z», Алаудинов отметил, что, несмотря на наличие полезных военных корреспондентов, некоторые из них якобы оказывают помощь украинским силам. Он также ответил на вопросы о съемках, проводимых «натовскими журналистами» в Судже Курской области, в резкой форме, отказавшись обсуждать это с критиками, которых он назвал некомпетентными.

Генерал-майор также сообщил о своих усилиях по эвакуации 73 человек из Суджи и призвал граждан не подписываться на сомнительные Telegram-каналы, которые могут дезинформировать и сеять панику.

Напомним, ранее генерал-майор Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале о неудачных попытках Вооруженных сил Украины продвинуться вглубь Курской области.

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WP: попытка атаки Белгородской области закончилась большими потерями для ВСУ
16 августа 2024, 02:59

Украинские военные вынуждены признать собственные ошибки. ВСУ понесли значительные потери в результате провальной попытки атаки на Белгородскую область.
Об этом сообщили трое украинских военнослужащих в беседе с изданием Washington Post. Собеседники предпочли остаться анонимными. Среди них — командир ВСУ и двое рядовых солдат.

По словам одного из источников, атакующие действовали без должного знания территории, что привело к хаосу и высоким потерям. Интенсивные обстрелы вынудили выживших искать укрытие в русских окопах на несколько дней, пока не прибыла бронетехника для эвакуации и оказания медицинской помощи.

В ответ на угрозу Белгородская область предпринимает меры для повышения безопасности. В частности, регион закупает около 800 детекторов БПЛА, которые помогут заранее обнаружить приближающиеся беспилотные летательные аппараты и обеспечить защиту для жителей.

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Патрушев прямо сказал, причастны ли США к атаке на Курскую область
Патрушев: утверждения о непричастности США к операции ВСУ — «ложь»
16 августа 2024, 01:40

Фото: istock/Serhej Calka

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что утверждения о непричастности США к операции, которую в настоящий момент осуществляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, являются ложью.
Патрушев подчеркнул, что без участия Вашингтона Киев вряд ли бы осмелился на подобные действия, передают «Известия». СекретарьПатрушев отметил, что из-за американских интересов страдает население Украины, которую США превратили в военный антироссийский проект.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной суверенитета и возможной потери части своих территорий. Эти территории, как добавил Патрушев, давно интересуют некоторых американских союзников. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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