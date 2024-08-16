Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области

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В районе населенного пункта Крупец Курской области уничтожили группу из шести десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее в районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ. Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.
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«В районе села Крупец Курской области произошел встречный стрелковый бой между группой украинских штурмовиков-десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ и российским подразделением. В результате боя группа украинских военных была уничтожена», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ. Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.
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Дарья Осипова