Мобилизованный в ряды ВСУ инвалид с тремя пальцами стал пулеметчиком

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На Украине мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики. Об этом рассказал сам пострадавший, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко, передает РИА Новости.
В детстве мужчина лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. В декабре 2023 года в Изюмском районе Харьковской области правоохранители остановили его для проверки документов и отправили в военкомат.
После прохождения военно-врачебной комиссии Гаврощенко принес в военкомат справку о непригодности к военной службе, но после этого его еще раз отправили в медучреждение. В итоге мужчину признали годным к службе и отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ.
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