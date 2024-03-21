ВСУ бьют дронами по мирным жителям Запорожской области

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Бойцы ВСУ охотятся дронами за мирным населением прифронтовых регионов в Запорожской области. Об этом рассказал глава местного общественного движения «Мы - вместе с Россией Владимир Рогов.
«Украинские боевики на Запорожском фронте получили крупную партию дронов и начали охоту за мирным населением в прифронтовых районах», — сказал Рогов.
Он привёл в пример случай ранения фермера, работавшего на тракторе в поле. Тогда его атаковал украинский дрон, после чего мужчина был госпитализирован.
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Элина Позднякова