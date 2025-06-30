Марочко: командование ВСУ бессмысленно «сжигает» своих военных и технику
Украинское командование бессмысленно «сжигает» своих военных и технику в зоне спецоперации в попытках сдерживания ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник в большей степени сосредотачивал свои основные усилия на удержании оборонительных рубежей, но контратаки с целью возвращения утраченных рубежей также проводились. Украинское командование продолжает бессмысленно "сжигать" живую силу, вооружение и военную технику на линии боевого соприкосновения, не получая при этом позитивных результатов», — передает ТАСС слова Марочко.
По информации эксперта, украинское командование пыталось сдержать наступление российской армии в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Марочко отметил, что эти попытки оказались провальными. При этом солдаты ВС РФ наносили групповые сосредоточенные удары по военным объектам и продолжили достигать поставленных целей в рамках спецоперации на Украине.