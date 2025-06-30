Украинское командование заставило солдат два месяца жить в окопах
В Сумской области украинское командование заставило своих солдат по несколько месяцев жить в окопах без ротации и подкрепления. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) второй месяц сидят в своих окопах без подкреплений и нормального снабжения», — рассказал агентству источник из российских силовых структур.
В сообщении указывается, что командование не решает существующие проблемы с ротацией и снабжением, в связи с чем солдатам приходится так долго пребывать в окопах. Как отметил источник агентства, подобные условия изматывают бойцов ВСУ как физически, так и морально.