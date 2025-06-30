30 июня 2025, 04:18

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В Сумской области украинское командование заставило своих солдат по несколько месяцев жить в окопах без ротации и подкрепления. Об этом сообщает РИА Новости.







«Бойцы 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) второй месяц сидят в своих окопах без подкреплений и нормального снабжения», — рассказал агентству источник из российских силовых структур.