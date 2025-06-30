Заградотряды ВСУ на основе FPV-дронов добивают своих солдат

30 июня 2025, 06:12

Фото: freepik/kjpargeter

ВСУ создают заградотряды на основе FPV-дронов, с помощью чего убивают своих солдат, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.







«Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, – они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды», — передает ведомство слова российского военного с позывным Прометей.