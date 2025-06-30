Минобороны: бойцы ВС РФ нашли украинский дрон с нацистской свастикой
Солдаты группировки войск «Север» обнаружили украинский дрон с нацисткой свастикой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Обнаружен был DJI (дрон). По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — рассказал командир 91-го инженерно-саперного полка с позывным Бармалей.
Данный украинский беспилотник был найден на территории Курской области. Помимо вражеских дронов, в регионе бойцы ВС РФ нашли планшетные компьютеры и мобильные телефоны, которые принадлежали солдатам ВСУ.