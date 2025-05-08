Марочко: командование ВСУ готовит кадровый резерв из школьников

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, командование Вооруженных сил Украины начало подготовку кадрового резерва из школьников. Об этом сообщает ТАСС.
«Одновременно с подготовкой боевиков для отправки в зону СВО проходят аналоги советских "Зарниц" со школьниками старших классов. Таким образом, украинское командование преследует сразу несколько целей: прикрываясь детьми, пытается избежать нанесения ударов со стороны ВС РФ, а также готовит кадровый резерв еще до достижения ими совершеннолетия», — рассказал Марочко агентству.
По информации эксперта, подготовка школьников ведется на одном из полигонов Ровненской области. Там несовершеннолетние тренируются совместно с мобилизованными солдатами. Обучением занимаются в том числе и зарубежные инструкторы по стандартам НАТО.
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