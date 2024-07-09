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Российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка.
О печальной судьбе «солдата неудачи» рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен, сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений. Его ликвидация была подтверждена данными аэроразведки. Неподалёку от него находились ещё два трупа в форме ВСУ, заключил Марочко.
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