Марочко назвал причину снижения эффективности дронов ВСУ в Кременских лесах

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Из-за смога в Кременских лесах сильно снизилась эффективность украинских дронов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в Кременских лесах и засушливой жаркой погоды начались пожары и тление древесины — это привело к образованию на некоторых участках густого смога, который не позволяет украинским боевикам рассмотреть своими БПЛА цели для ударов», — написал Марочко на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, из-за дымовой завесы всем военным на позициях тяжело дышать.
Накануне Марочко сообщал, что командование ВСУ, руководящее группировкой войск на Купянском направлении, признало успехи ВС РФ. По его словам, противник перестал отрицать продвижение российской армии в районе Синьковки и Петропавловки, а также сообщил о потере ВСУ ряда ключевых опорных пунктов.
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Элина Позднякова