В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, состоящих из мобилизованных заключённых

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В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, которые состоят из мобилизованных заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — рассказал Марочко ТАСС.
По его словам, сейчас мобилизованные заключенные проходят обучение под усиленной охраной.
Ранее французское издание Le Monde сообщало, что ряды ВСУ уже пополнились 5,5 тысячами заключенных. Они имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.
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Элина Позднякова