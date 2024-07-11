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В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, состоящих из мобилизованных заключённых

Марочко: в Харьков прибыли украинские мобилизованные заключенные
11 июля 2024, 07:27
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, которые состоят из мобилизованных заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — рассказал Марочко ТАСС.

По его словам, сейчас мобилизованные заключенные проходят обучение под усиленной охраной.



Ранее французское издание Le Monde сообщало, что ряды ВСУ уже пополнились 5,5 тысячами заключенных. Они имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.

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#Харьков
Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах РФ
МО: силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников над четырьмя областями
11 июля 2024, 07:11

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь пять украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила дрон, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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У больницы в Донецке упала неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS
11 июля 2024, 02:04

Фото: istockphoto / Gerasimov174

Неразорвавшаяся ракета из американской РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщают РИА Новости. По данным ТАСС, снаряд сбила система ПВО.
Сообщается, что ракета рухнула около больницы №11 в Пролетарском районе города и уцелела практически полностью, сохранив свой боевой заряд, взрыватель, маркировки и даже дату выпуска от сентября 2020 года.

Уцелевшую ракету HIMARS обезвредили и увезли представители профильного ведомства, пояснили ТАСС в оперативных службах.
«Образец может принести немало пользы», – заявили оперслужбы.
Ранее РИА Новости сообщали, что российские инженеры начали изучать системы управления и наведения другого иностранного вооружения – крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию, что поможет улучшить систему ПВО в борьбе с такими целями.

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Экс-полковник СБУ: позиционная оборона ВСУ оказалась ошибочной стратегией
11 июля 2024, 01:32

Фото: istockphoto / aapsky

ВСУ выбрали ошибочную стратегию, когда сделали акцент на позиционной обороне, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. По его словам, Украина должна была организовать маневренную оборону.
«Россия — это здоровый боец-тяжеловес, боксер. Вот это сейчас уже последний раунд. <...> Наша задача какая была? Мы должны были не впрямую стоять, как в позиционной войне, чтобы он нас бил, а мы не уклонялись. Наша задача — маневренная война должна быть, маневренная оборона. А мы выбрали позиционную. <…> Но мы же средневесы, а он — тяжеловес», — пояснил Стариков.
Отставной полковник считает, что у Украины были хорошие тренеры и финанситы, но все это никак не помогло и не дало реальных результатов.

Ранее издание Responsible Statecraft заявляло, что Киев не сможет вернуть Крым и другие территории, которые были потеряны с начала конфликта, а саму Россию не удастся уничтожить, ее присутствие будет ощущаться, кто бы ни был у власти в Кремле. И в какой-то момент Западу придётся попытаться сформировать общую европейскую безопасность с участием Москвы, пояснили в RS.

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#оборона
#крым
#всу
#киев
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Польша не будет сбивать ракеты над Украиной по просьбе Киева без согласия НАТО
10 июля 2024, 22:12

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Польша отказала Киеву в просьбе сбивать ракеты над Украиной, заявив, что не будет делать этого без согласия НАТО. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, находящийся на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне.
«Если НАТО не примет такое решение, то Польша самостоятельно не будет его принимать», – пояснил глава польского оборонного ведомства радиостанции Polskie Radio.
Накануне сообщалось, что США в целом скептически относятся к идее сбивать с территории Польши ракеты, летящие над западом Украины. Американцы считают, что такое решение может только усугубить и эскалировать конфликт Москвы и Киева.

Сама идея сбивать ракеты над Украиной с территории Польши родилась на переговорах украинского лидера Зеленского и польского премьера Туска.

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«Делают все»: как ВСУ помогают ВС РФ в зоне СВО
Алаудинов: боевиков ВСУ при попытке сдаться в плен расстреливают их заградотряды
10 июля 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Боевики ВСУ, имея малейшую возможность, делают все, чтобы сдаться в плен, при этом их расстреливают свои же заградительные отряды. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-1» сделал командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов.
«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды. И если даже они сдаются в плен, делается все для того, чтобы они не дошли до нас, их расстреливают со всех видов вооружения, которые только у них есть», — сказал генерал.

Офицер добавил, что по большей части в рядах украинских военных те, кого мобилизуют насильно, причем без соответствующей подготовки к реальным боевым действиям. Ранее Алаудинов спрогнозировал, что СВО может завершиться уже осенью текущего года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских неонацистов. Москва готова вести мирный диалог с киевским режимом, однако на той стороне продолжают противоречивую риторику.

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Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Вознесенске
10 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/aapsky

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, склад стройматериалов является бизнесом местного мэра Величко. По неподтвержденным данным, в момент удара на складе находились военные офицеры и местные чиновники.

Отмечается, что мэр Вознесенска может быть ранен. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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«Переиграл и уничтожил»: что сделал Орбан с «формулой мира» Зеленского
Соскин: Орбан целиком и полностью уничтожил «формулу мира» Владимира Зеленского
10 июля 2024, 18:47

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Мирную формулу главы киевского режима Владимира Зеленского свел на нет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
«По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. <…> Полностью Зеленского переиграл», — прокомментировал Соскин.

Эксперт уточнил, что поездка бывшего президента Украины, срок которого истек 20 мая, в Вашингтон уже бесполезна. Аналитик подчеркнул, у боевиков ВСУ нет систем противовоздушной обороны, а набранные бригады безоружны.

«В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена», — заключил Соскин.

Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине.

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В Великобритании рассказали о бегстве элитной бригады ВСУ
Меркурис: Элитная бригада ВСУ «Магура» начала несанкционированное отступление
10 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российской армии.
Меркурис отметил, что украинские боевики отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. По мнению эксперта, ВСУ вынуждены идти на подобные шаги из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых военнослужащих.

Меркурис заключил, что большинство бойцов бригады измотаны и деморализованы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#солдаты
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Кондитер, слесарь и строитель: стало известно, кто состоит в «хваленой» 5-й штурмовой бригаде ВСУ
Дудаев показал пленную бригаду ВСУ, состоящую из кондитера, слесаря и строителя
10 июля 2024, 17:50

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев разместил в своих соцсетях видео с пленными украинцами из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сдавшимися российской стороне добровольно. Среди боевиков оказались, в том числе, мобилизованные слесарь, кондитер и строитель. Таким образом соратник Кадырова ответил на видеозапись украинского блогера Дмитрия Карпенко с двумя пленными чеченцами, которых, по словам автора канала, поймала та самая «хваленая 5-я штурмовая бригада».

Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУ

Дудаев назвал блогера «нацистским отродьем» и отметил важную вещь, которая отличает чеченских пленных и украинских.

«Первое принципиальное различие – этих двух бойцов-чеченцев взяли в плен, когда они были контужены. Они были в бессознательном состоянии. <…> А вот эти, которые за спиной, представители этой 5-й штурмовой бригады, они добровольно сдались в плен», – заявил Дудаев.
Чеченский министр также обратил внимание, что украинские пленные бежали от оккупации киевского режима, и сами охотно рассказывают о его преступлениях, в то время как взятых в плен чеченцы под пытками вынудили критиковать свою родину.

«Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны», – подчеркнул министр.
По словам Дудаева, сейчас большинство жителей Украины находятся под оккупацией властей Киева, которые «хватают мужчин на улицах и отправляют на передовую».

«Сегодня достойные люди в вашей стране оккупированы. Когда украинский народ предпримет хоть какие-то действия для деоккупации?» — вопросил Дудаев.

Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

«Вот эти вот бедолаги, они сбежали как раз-таки от оккупации фашистского, нацистского режима. <…> То, что вы заставляете на камеру, через какие-то предварительные пытки, людей говорить какие-то вещи – это не отражает действительности», – сказал Ахмед Дудаев.
Сподвижник Рамзана Кадырова добавил, что настоящие чеченцы, на которых не давят пытками, освобождали десятки населенных пунктов, в том числе город Мариуполь, и продолжают освобождать новые села.

Ближе к концу видео стало понятно, из кого состоит «хваленая 5-я штурмовая бригада ВСУ». Среди пленных оказались мобилизованные кондитер, слесарь и строитель (таймкод на видео 11:13).
Источник фото: telegram-канал Ахмеда Дудаева

Повальную мобилизацию на Украине осуждают даже местные власти


Повальная мобилизация на Украине поражает не только мирных жителей, но даже местные власти. Когда на ж/д вокзале в Черновцах насильно скрутили и мобилизовали приезжего, сдержать эмоций не смог даже мэр города:

«Это выглядит практически как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы. Такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать ни один транспорт — ни автобусы, ни поезда».
Ситуация дошла до того, что пассажиры стали выходить на предыдущих станциях и добираться до города другими путями, а некоторые просто остаются внутри поезда до тех пор, пока он не въедет в депо, где их точно не будут ждать сотрудники ТЦК.

Мобилизация на Украине приобрела новые черты
Мобилизация на Украине приобрела новые черты
По мнению некоторых военкоров, факт того, что критика мобилизации начала исходить даже от мэров, говорит о растущем недоверии среди всех слоев населения, которое приведет к еще более серьезным последствиям для Украины.

Украинцы предпочитают сдаваться в плен, жалуясь на насильственную мобилизацию и условия в ВСУ

Фото: iStock/Sinenkiy
Многие украинцы понимают, что мобилизация – это дорога без возврата. Ранее украинский военнопленный Андрей Бабенко заявил, что на фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооруженным силам России, а служба в ВСУ — это билет в один конец.

Несколько дней назад стало известно о четырех бойцах ВСУ, которые ради того, чтобы сдаться в плен, переплыли Днепр на самодельных плотах. Солдаты собрали плавсредства из пустых пластиковых бутылок, переправились на левый берег и организованно сдались. Российские военнослужащие уже ждали их, так как те связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.

Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
Вместе с тем все чаще всплывает информация о серьезной неподготовленности украинских мобилизованных. Перед отправкой на фронт их практически ничему не обучают, а после ранений и контузий все равно возвращают на передовую. К примеру, боевик ВСУ Вячеслав Задорин рассказал, что его насильно забрали в военкомат, когда он шел с работы домой, а после 11 дней в учебке уже оказался на ЛБС.

Другой взятый в плен украинец рассказал, что подконтрольные Киеву СМИ без конца лгут о ситуации на фронте и в РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам пленного, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».

Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись, и вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы – братья.

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