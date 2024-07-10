ВС РФ отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском

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Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ отрезали пути отступления подразделений украинских боевиков под Волчанском Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.
По словам эксперта, российские военные вклинились в оборону врага юго-западнее населенного пункта Волчанск, что удалось благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец. Марочко отметил, что ВСУ были охвачены российскими штурмовиками на западе населенного пункта.
Ранее сообщалось, что расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова