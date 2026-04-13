Марочко назвал участок, где армия РФ добилась главного успеха недели
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что самым успешным направлением для российских сил на минувшей неделе стал участок восточнее Купянска в Харьковской области. По его оценке, бойцы группировки «Запад» взяли под контроль обширную территорию. Об этом пишет ТАСС.
Марочко уточнил, что за этот период военные ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Эксперт отметил рост числа контратак со стороны ВСУ.
Он добавил, что украинские формирования усилили давление на позиции наших солдат в ДНР, а еще в Днепропетровской и Запорожской областях. По словам аналитика, противник все чаще действует малыми группами и опирается на поддержку БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
