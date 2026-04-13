Российский боец рассказал, как житель Красноармейска спас его с двумя сослуживцами
Житель Красноармейска больше месяца скрывал троих раненых российских военнослужащих в своем доме, который находился всего в нескольких десятках метров от позиций украинских боевиков. Об этом рассказал один из спасенных, штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный.
По его словам, которые приводит ТАСС, мужчина помогал раненым, оказывал им медицинскую помощь, нашел их рации и автоматы, а также связался с командованием и вызвал эвакуацию, так как сами бойцы ничего не слышали из-за контузий.
У всех троих были тяжелые ранения. Первым эвакуировали бойца с позывным «Наглый» — у него были сильные ожоги, позже у него начала восстанавливаться способность видеть. Сам Присяжный получил ожоги, ранение в голову и сильную контузию. У третьего бойца были пулевые и осколочные ранения.
Военнослужащий подчеркнул, что благодаря помощи жителя Красноармейска всех раненых, включая его самого, успешно вывезли в безопасное место. Сейчас он находится в госпитале, где уже перенес несколько тяжелых операций.
