Достижения.рф

Российский боец рассказал, как житель Красноармейска спас его с двумя сослуживцами

Фото: iStock/Anna_Anikina

Житель Красноармейска больше месяца скрывал троих раненых российских военнослужащих в своем доме, который находился всего в нескольких десятках метров от позиций украинских боевиков. Об этом рассказал один из спасенных, штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный.



По его словам, которые приводит ТАСС, мужчина помогал раненым, оказывал им медицинскую помощь, нашел их рации и автоматы, а также связался с командованием и вызвал эвакуацию, так как сами бойцы ничего не слышали из-за контузий.

У всех троих были тяжелые ранения. Первым эвакуировали бойца с позывным «Наглый» — у него были сильные ожоги, позже у него начала восстанавливаться способность видеть. Сам Присяжный получил ожоги, ранение в голову и сильную контузию. У третьего бойца были пулевые и осколочные ранения.

Военнослужащий подчеркнул, что благодаря помощи жителя Красноармейска всех раненых, включая его самого, успешно вывезли в безопасное место. Сейчас он находится в госпитале, где уже перенес несколько тяжелых операций.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0