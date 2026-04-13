Российский боец рассказал, как житель Красноармейска спас его с двумя сослуживцами

13 апреля 2026, 08:33

Боец Присяжный: житель Красноармейска больше месяца скрывал раненых солдат ВС РФ

Житель Красноармейска больше месяца скрывал троих раненых российских военнослужащих в своем доме, который находился всего в нескольких десятках метров от позиций украинских боевиков. Об этом рассказал один из спасенных, штурмовик 1435-го полка группировки войск «Центр» Александр Присяжный.