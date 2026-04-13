Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ в российском городе
Жительница города Грайворон Белгородской области пострадала при детонации дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Медики оказали пострадавшей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В результате атаки повреждены окна и фасады двух частных домов, а также надворной постройки.
Ранее сообщалось, что в Шебекино Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Обоих мужчин с осколочными ранениями доставили в больницу. Из-за прилета боеприпаса загорелся частный дом, пожар удалось быстро ликвидировать. Повреждены кровля, фасад и забор, перебиты газовая труба и линия электропередачи. Также от удара FPV-дрона пострадал автомобиль.
