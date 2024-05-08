Марочко: Под Купянском части ВСУ обстреливают друг друга из гранатомётов

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На Купянском направлении в окрестностях населённого пункта Кучеровка в очередной раз отмечены боевые столкновения между украинскими подразделениями. Части ВСУ вели перестрелку между собой из стрелкового оружия и гранатомётов.
Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своём телеграм-канале он написал, что в этот раз можно уже полностью исключить «дружеский огонь», так как подразделения ВСУ обстреливают друг друга уже далеко не в первый раз.
Эксперт пояснил, что географическое расположение и другие факторы полностью исключают какую-либо путаницу и случайность перестрелки. С большой долей вероятности можно говорить о конфликтной ситуации в ВСУ, которая разрешалась с применением боевого оружия, считает Марочко. Возможно, украинские военные открывают огонь по своим сослуживцам, чтобы не дать им возможность перейти на российскую сторону или сдаться в плен, предположил он.
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Александр Бойцов