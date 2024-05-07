В США обратили внимание на странное поведение ВСУ на поле боя

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Бойцы ВСУ всё чаще бегут с поля боя или сдаются в плен российской стороне. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он отметил, что множество украинских военных получают ранения на поле боя, при этом их не эвакуируют. В таком случае им приходится сдаваться в плен российской армии, чтобы получить медицинскую помощь и остаться в живых.
Макгрегор также выразил уверенность, что ВСУ также это понимают и в скором времени будет всё больше капитуляций со стороны украинских бойцов, так как это единственный способ избежать неминуемой смерти.
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Элина Позднякова