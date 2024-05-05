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На территории подконтрольной Киеву Константиновки подразделения Вооружённых сил Украины вступили в бой друг против друга. Об этом сообщили участники краматорского подполья.
В своём телеграм-канале подпольщики рассказали, что украинцы бьют тяжёлой артиллерией по позициям ВСУ на окраинах Константиновки. Что именно стало причиной боевых действий между «побратимами», пока не известно. Участники подполья отмечают, что подобные междоусобные стычки случались и прежде, но в данном случае интерес вызывает массовость и интенсивность.
Сообщения о боевых столкновениях между украинцами приходят также из Славянска. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что продолжает наблюдать за ситуацией и обещал сообщить подробности позже, как только они ему станут известны.
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Александр Бойцов