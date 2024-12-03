Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, для этого Лондон должен продолжать поставлять вооружение Киеву. Это заявление прозвучало во время выступления на ежегодном банкете, организованном лорд-мэром Сити.