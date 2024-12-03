Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР

Фото: iStock/Evgeny555
Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из пяти населенных пунктов. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в запасе Андрей Марочко.
«За истекший месяц наши войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР. На данный момент, осталось освободить пять населенных пунктов», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что под контролем ВСУ еще остаются Надия, Новоегоровка, Петровское в Сватовском округе, Новолюбовка в Кременском округе и Белогоровка в Лисичанском.
При этом Марочко отметил, что эти населенные пункты практические полностью разрушены украинскими боевиками.
Читайте также:
Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ
В Запорожской области расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ
Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР
Элина Позднякова