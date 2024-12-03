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На Ореховском направлении в Запорожской области расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил группу военнослужащих ВСУ.
Как сообщил РИА Новости оператор ПТРК с позывным «Арбат», цель была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника, который передал координаты.
Расчеты быстро выдвинулись на позицию, где развернули комплекс «Метис» и нанесли точный удар.
Военнослужащий отметил, что расчеты ПТРК работают с различными противотанковыми средствами, включая «Метис», «Фагот» и «Корнет», нанося поражение как живой силе противника, так и его технике.
Такие операции выполняются с высокой оперативностью благодаря координации разведки и точному планированию.
Также в ночь со 2 на 3 декабря стало известно, что российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Детали читайте в нашем материале.
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Расчеты быстро выдвинулись на позицию, где развернули комплекс «Метис» и нанесли точный удар.
Военнослужащий отметил, что расчеты ПТРК работают с различными противотанковыми средствами, включая «Метис», «Фагот» и «Корнет», нанося поражение как живой силе противника, так и его технике.
Такие операции выполняются с высокой оперативностью благодаря координации разведки и точному планированию.
Также в ночь со 2 на 3 декабря стало известно, что российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Детали читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева