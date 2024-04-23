Рогов согласился со словами Буданова* о грядущих проблемах ВСУ

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что в словах главы ГУР Украины Кирилла Буданова* о предстоящих проблемах на Украине есть доля правды.
Ранее Буданов* сообщал, что на Украине сложится трудная ситуация не только на фронте, но и во внутриполитической обстановке уже в середине мая - начале июня.
По его словам, новые поставки вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя, а только подтвердят, что «война будет длиться до последнего украинца».
Рогов подчеркнул, что армия России постепенно продавливают оборону ВСУ. Он объяснил, что в этом вопросе важна не скорость, а сохранение жизней российских военных. При этом в рядах украинских бойцов наблюдается снижение мотивации, а желающих погибать за киевский режим становится всё меньше.
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* Внесен в список террористов и экстремистов.
«В словах Буданова есть доля правды. Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, новые поставки вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя, а только подтвердят, что «война будет длиться до последнего украинца».
Рогов подчеркнул, что армия России постепенно продавливают оборону ВСУ. Он объяснил, что в этом вопросе важна не скорость, а сохранение жизней российских военных. При этом в рядах украинских бойцов наблюдается снижение мотивации, а желающих погибать за киевский режим становится всё меньше.
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* Внесен в список террористов и экстремистов.
Элина Позднякова