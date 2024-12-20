В лесах под Кременной отмечается активизация ДРГ ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
В кременских лесах активизировались украинские диверсионные группы. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что боевики неплохо подготовлены и ведут слаженные действия с подразделениями, находящимися в тылу. Кроме того, украинские солдаты имеют качественную экипировку, современные средства связи и разведки.
Содержимое одного из ликвидированных боевиков указывает на то, что диверсанты могут работать в автономном режиме порядка пяти дней.
Читайте также:
Контратака ВСУ в Курской области, прорыв под Донецком, штурмы в Торецке: последние новости СВО
Рогов: для солдат ВСУ в Курахово начался обратный отсчет
Рогов: украинские военные массово дезертируют из Курахово
Элина Позднякова