Подполковник Марочко: ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ добивают своих сослуживцев в Луганской Народной Республике сбросами с беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА. В районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — говорится в сообщении.Марочко рассказал о случае в районе Лозовой. Трое раненных солдат ВСУ запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский беспилотник и добил их.
Подобный случай произошел севернее населенного пункта Загрызово. Украинский боец получил легкие ранения и попытался перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию. По итогу в него начался вестись «дружественный огонь». Солдат получил ранения несовместимые с жизнью и скончался.
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