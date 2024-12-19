Российские штурмовики продвигаются в Дзержинске, у Красноармейска и Дмитрова

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ВС РФ продвигаются в Дзержинске с тяжелыми боями. Об этом рассказал заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.
«По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет. Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке», — заявил Пушилин.
Он подчеркнул, что основная часть высотных зданий в городе находится под контролем российских сил. Противник массово использует дроны, минирует местность, по-прежнему имеет возможность перебрасывать резервы, однако бойцы ВС РФ упорно продвигаются вперед.
При этом армия России освободила поселок Заря на Красноармейском направлении. Также наши бойцы продвигаются у самого Красноармейска и Димитрова.
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