Марочко: Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении

В последние дни армия России увеличила темпы наступления на многих направления спецоперации. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Георгиевку в ЛНР, а также успешно штурмуют Раздоловку, Георгиевку, Красногоровку, Сокол и Часов Яр.