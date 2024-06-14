Марочко: Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении

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В настоящее время части Вооружённых сил РФ проводят активные наступательные операции на Купянском направлении. Тем самым они отодвигают противника от границ Луганской Народной Республики.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские войска теснят противника, занимая более выгодные рубежи. Самое главное, отметил военный эксперт, что подразделения ВСУ откатываются всё дальше от границ ЛНР.
Ранее Марочко рассказал о разработке украинцами новых штатных боеприпасов для беспилотников. Он сообщил, что в Харьковской области на относительном удалении от линии боевого соприкосновения работает группа украинских конструкторов, которые разрабатывают осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы для БПЛА.
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Александр Бойцов