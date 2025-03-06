Марочко: Российской армии удалось продвинуться в Харьковской области

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска смогли продвинуться на ряде участков в Харьковской области. Об этом он рассказал РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное», — поделился эксперт.
Марочко отметил, что на некоторых участках солдаты ВС РФ смогли вклиниться в оборону ВСУ на глубину в один километр. Эти действия позволили российским войскам увеличить подконтрольную территорию двуреченского плацдарма. Общая ширина фронта на данном участке превышает 10 километров.
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Иван Мусатов