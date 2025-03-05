Окружение Суджи, зачистка Куриловки и котел для ВСУ в Меловом: обстановка в Курской области

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Менее 10 км осталось до полного окружения Суджи Курской области российскими силами, оставшиеся в городе боевики ВСУ частично отрезаны от снабжения и возможности ротации. В такой обстановке противник сможет удерживать населенный пункт от двух недель до двух месяцев. Такие данные приводит Mash со ссылкой на морпехов из 810-й бригады, освобождающих российские земли.
По данным издания, подразделения ВСУ, находящиеся в Судже, частично лишились доступа к боекомплектам после регулярных обстрелов их позиций и захламления трассы, часть которой уходит в Сумскую область. ВС РФ держат данную дорогу под огневым контролем и полностью контролируют передвижение украинской боевой техники.
Кроме того, российские бойцы вытеснили боевиков ВСУ за пределы хутора Новенькое и зашли в село Локня, которое находится между Лебедевкой и Малой Локней. Сейчас левый берег реки Локня находится под полным контролем ВС РФ.
Военный Telegram-канал Condottiero также пишет об успехах ВС РФ в районах поселков Меловой и Гоголевка.
За последние несколько дней российские силы зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
На сегодняшний день основные бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.
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Кроме того, российские бойцы вытеснили боевиков ВСУ за пределы хутора Новенькое и зашли в село Локня, которое находится между Лебедевкой и Малой Локней. Сейчас левый берег реки Локня находится под полным контролем ВС РФ.
Военный Telegram-канал Condottiero также пишет об успехах ВС РФ в районах поселков Меловой и Гоголевка.
«Горловина котла сужается в районе нп. Меловой — Гоголевка. ВСУ выводят часть сил и средств по оставшейся дороге, которая уже под полным огневым контролем ВС РФ», — говорится в сообщении.
За последние несколько дней российские силы зачистили или освободили Погребки, Орловку, Куриловку, Лебедевку и Черкасскую Конопельку.
На сегодняшний день основные бои идут в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а также вблизи Гуево и Махновки.
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Элина Позднякова