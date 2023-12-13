Марочко сообщил об отказе в демобилизации из ВСУ инвалидов

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Медики, которые входят во врачебно-консультационные комиссии при ВСУ, признает годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.
«На протяжении последних трех месяцев медики повально стали отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья», — пишет эксперт.Он также напомнил про инцидент, случившийся в Харьковской области. Там в одно из подразделений после госпиталя прибыло сразу 3 солдата с ампутированными конечностями, при этом одному из которых даже не успели сделать протез. Еще одного украинского бойца направили в часть после полного удаления мочевого пузыря.
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Алина Юрчак