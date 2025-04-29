Марочко: у Казачьей Лопани Харьковской области выявлены ложные позиции ВСУ

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте гражданина с фамилией Филипов по обвинению в государственной измене. Согласно информации из картотеки инстанции, суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РИА Новости.