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За последние несколько суток на харьковском направлении отмечается заметная активизация Вооруженных сил Украины, особенно в районе населенного пункта Казачья Лопань. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, на некоторых участках происходит наращивание сил и средств украинских войск, а также проводятся ротационные мероприятия. В районе Липцов зафиксирована перегруппировка противника и обустройство новых позиций.
Кроме того, Марочко отметил, что северо-западнее населенного пункта Старица были выявлены новые позиции ВСУ, часть из которых оказалась ложными. Эта информация была получена из разведданных и источников, близких к ситуации на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, Марочко отметил, что северо-западнее населенного пункта Старица были выявлены новые позиции ВСУ, часть из которых оказалась ложными. Эта информация была получена из разведданных и источников, близких к ситуации на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова