Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 91 БПЛА ВСУ

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В течение ночи с 28 на 29 апреля дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атаки были отражены в различных регионах страны, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над территорией Курской области — 40 аппаратов. Кроме того, в Орловской области было сбито 12 БПЛА, в Рязанской — 11, а в Нижегородской области — 8.
Также отмечается, что дежурные силы ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Черного моря и 6 над Республикой Крым. В Московском регионе и Белгородской области было уничтожено по 2 БПЛА, а также по одному аппарату над Калужской и Брянской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Также отмечается, что дежурные силы ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Черного моря и 6 над Республикой Крым. В Московском регионе и Белгородской области было уничтожено по 2 БПЛА, а также по одному аппарату над Калужской и Брянской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова