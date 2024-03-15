России вернули тела 69 погибших военнослужащих

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Украина вернула Российской Федерации 69 тел военных из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК.
В свою очередь координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших бойцов ВСУ.
До этого журналист Станислав Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ранее попавший в плен к Вооруженным силам России военный ВСУ Артем Малик рассказал, как 3 дня лежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Как утверждает боец командование украинскими войсками бросило их без помощи.
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Алина Юрчак