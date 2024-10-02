На Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов»*

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов»* не подчиняется украинскому генштабу. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент.ua».
Отмечается, что третья бригада, которая считается одной из самых укомплектованных в украинской армии, выполняет указания офиса Зеленского. Фактически данное подразделение не принимает участия в военных действиях, проводя операции на спокойных участках линии боевого соприкосновения.
По словам главкома ВСУ, эту бригаду нужно перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Но, согласно информации источника, командование «Азова»* игнорирует приказы Сырского.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
По словам главкома ВСУ, эту бригаду нужно перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Но, согласно информации источника, командование «Азова»* игнорирует приказы Сырского.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
Екатерина Коршунова