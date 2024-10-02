Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов»*

На Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов»*

Сырский пожаловался Зеленскому на «Азов»*, который не подчиняется генштабу ВСУ
02 октября 2024, 09:28

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов»* не подчиняется украинскому генштабу. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент.ua».
Отмечается, что третья бригада, которая считается одной из самых укомплектованных в украинской армии, выполняет указания офиса Зеленского. Фактически данное подразделение не принимает участия в военных действиях, проводя операции на спокойных участках линии боевого соприкосновения.

По словам главкома ВСУ, эту бригаду нужно перебросить на Покровское направление в ДНР, чтобы стабилизировать фронт. Но, согласно информации источника, командование «Азова»* игнорирует приказы Сырского.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по боевикам «‎Азова»* и иностранным наемникам в Харькове

Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ

В Раде назвали позором потерю Угледара

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России
#военные
#операции
#днр
#всу
#удар
В Раде назвали позором потерю Угледара
Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова
02 октября 2024, 08:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими войсками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский парламентарий отметил, что это «позор» для ВСУ. По его словам, Киев потерял город, который удавалось удерживать больше двух лет.

Гончаренко* заключил, что Умеров должен незамедлительно подать в отставку.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области

На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара

Лишь половине украинских боевиков удается выйти из Угледара живыми

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#вс рф
#спецоперация
#россия
#всу
#город
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия развивает успех на сватовско-кременском участке, заявил Марочко
Марочко: после освобождения Макеевки ВС России продолжили развивать успех
02 октября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Россия развивает успех на участке фронта Сватово — Кременная. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, после освобождения Невского и Макеевки российские военные не остановились на достигнутом. Он отметил, что они продолжили развивать успех. Военный эксперт пояснил, что на северо-западе Макеевки идет активное продвижение вдоль автодороги по направлению Петровского. Помимо этого, юго-западнее Петровского взята стратегическая высота, а западнее Невского бойцы ВС РФ вплотную подошли к Новолюбовке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ

Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности

На Западе рассказали, до чего дошли ВСУ
#эксперт
#военные
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший военный ВСУ рассказал о незаконной мобилизации на Украине
Экс-военный ВСУ: на Украине незаконно мобилизуют мужчин без военного опыта
02 октября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский военный рассказал, что ВСУ мобилизуют мужчин младше 25 лет без образования и военного опыта. Об этом информирует РИА Новости.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Согласно ему, до 25 лет могут быть призваны лишь те, кто имеет офицерское звание, проходил обучение на военной кафедре или служил в армии в мирное время. Остальные, не имеющие такого опыта, могут поступать на службу только на добровольной основе.

Собеседник агентства рассказал, что на полигоне с ним находился 21-летний парень, который, по его словам, сбежал. На уточняющий вопрос о возрасте мобилизации на Украине собеседник агентства пояснил, что формально это происходит с 25 лет, однако на практике ситуация обстоит иначе.

«Мне, например, на момент всех этих событий 23 было», — сказал он.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

ООН сообщила о пытках российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ

Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности

Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
#закон
#мужчины
#владимир зеленский
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде заявили о снижении уровня мобилизации на Украине
Костенко: мобилизация на Украине пошла на спад
01 октября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/Multipedia

На Украине происходит спад мобилизации, заявил NV нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Сейчас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было», — сказал член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке.

По его словам, ситуация стала хуже, если сравнивать с периодом после того, как приняли законопроекты об ужесточении мобилизации.

По мнению Костенко, во всем виноват глава киевского режима Владимир Зеленский и его кабмин. Нардеп призвал к радикальным мерам, включая снижение возраста призывников.

«…Нужно, чтобы верховный главком, министр брали на себя ответственность, просили депутатов и использовали различные методы. Это снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти служить по контракту», — резюмировал нардеп.

После ужесточения мобилизации на Украине население республики пытается покинуть ее всеми возможными способами, включая радикальные, а именно, нападение на военкомов, пограничников и так далее.

Читайте также:

«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области

В Тишанке Белгородской области пострадал храм при обстреле со стороны ВСУ

ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВМСУ во время совещания в Херсонской области
#мир
#украина
#мобилизация
#война
#всу
#новости
#сво
#верховная рада
#депутаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не стреляйте»: на камере убитого боевика ВСУ нашли видео расправы над мирными жителями Курской области
На камере боевика ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области
01 октября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На камере, прикрепленной к каске убитого боевика ВСУ, нашли кадры расстрела мирных жителей в Курской области.
Группу украинских боевиков ликвидировали российские военные в Курской области. У одного их них на каске была камера go-pro, которая запечатлела кадры расправы над мирными жителями.

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — цитирует представителя российских силовых структур РИА Новости.
По данным журналистов, на видео есть момент, как боевик ВСУ дает кому-то команду выйти из комнаты, после чего открывает прицельный огонь из автомата. За секунду до выстрелов слышен крик: «Не стреляйте».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в докладе о пытках, которые на Украине применяют ВСУ по отношению к российским военнопленным. По данным УВКПЧ, пленных пытают во время транспортировки в тюрьму или в неофициальных местах содержания.

Читайте также:

В Госдуме отреагировали на доклад в ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ

Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ

Опубликованы последствия украинского обстрела Горловки
#военные
#видео
#кадры
#всу
#курская область
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тишанке Белгородской области пострадал храм при обстреле со стороны ВСУ
01 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Popescu Marius

Храм, а также мемориал павшим в 1943 году воинам и ДК пострадали в Тишанке под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что работники администрации и сотрудники оперативных служб проводят подомовой обход.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по руководству ВМСУ под Херсоном.

Читайте также:

На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара

Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ

Под Сумами идет эвакуация из 90 населенных пунктов
#мир
#россия
#белгородская область
#всу
#сво
#война
#обстрел
#храмы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВМСУ во время совещания в Херсонской области
01 октября 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

До 60 единиц руководящего состава лишились украинские морпехи в Херсонской области в результате удара со стороны ВС РФ по зданию в Великой Александровке. Об этом доложили в российском оборонном ведомстве.
«В результате удара уничтожено: микроавтобус – 3 единицы, легковая автомобильная техника – 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также там уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».

Российская спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

Ранее на Украине рассказали, почему пилоты ВСУ не получат преимущества в воздухе.

Читайте также:

На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара

Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ

FT: новый глава МИД Украины не исключил окончание конфликта по линии фронта
#мир
#россия
#украина
#херсонская область
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара
01 октября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что армия России дошла до центра Угледара.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе остаются 107 гражданских, при этом детей среди них нет.

Позже в эфире телемарафона Филашкин уточнил, что российские силы уже находятся в центре Угледара. Это первый случай, когда украинские власти официально объявили о боях в Угледаре.

Напомним, по последним неофициальным данным армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.

Читайте также:

Гарнизон ВСУ обречен: Последние новости из Угледара

Назван следующий город, где ВСУ окажутся в окружении ВС РФ

«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены
#помощь
#город
#telegram
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир украинской бригады Гнездилов пожаловался на наркоманов в рядах ВСУ
01 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В рядах ВСУ наблюдается большая проблема с наркоманией. Такое заявление сделал командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, его слова приводит «Украинская правда».
По его словам, украинские военные иногда отказываются выполнять поставленные боевые задачи из-за мобилизованных наркоманов, с которыми их отправляют в бой.

«Они (мобилизованные. — ред.), нанюхаются, а потом по окопу бегают с пулеметом, стреляют, им кажется, что их штурмуют», — рассказал Гнездилов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявлял, что украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой.

Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.

Читайте также:

В США заявили о разгроме ВСУ в зоне СВО

Гарнизон ВСУ обречен: Последние новости из Угледара

В Госдуме отреагировали на доклад в ООН о пытках военнопленных РФ боевиками ВСУ
#дтп
#сша
#военные
#чп
#оон
#новости
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате