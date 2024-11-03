«Неонацисты-язычники»: священник рассказал о жертвоприношениях в «Азове»* и «Айдаре»*

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Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев рассказал о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, которые практикуются в неонацистских батальонах ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он призвал взглянуть на действия батальонов «Азов»*, «Айдар»* и других украинских подразделений, которые принесли беды как своим гражданам, так и россиянам на оккупированных территориях.
По его словам, зафиксированы стопроцентные случаи приношения в жертву, издёвок и пыток пленных, в том числе такие деяния наблюдались в Курской области.
Тимофеев выразил надежду на то, что все эти преступления в итоге превратятся в судебный процесс.
Протоиерей также отметил, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее являются частью русской христианской традиции. А жестокость, доходящая до издевательств и убийств мирных граждан, приношение в жертву ни в чём неповинных людей – это уже типаж неонацистов-язычников.
Тимофеев подчеркнул, что его заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований, поэтому он занимается борьбой с этой проблемой.
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По его словам, зафиксированы стопроцентные случаи приношения в жертву, издёвок и пыток пленных, в том числе такие деяния наблюдались в Курской области.
Тимофеев выразил надежду на то, что все эти преступления в итоге превратятся в судебный процесс.
Протоиерей также отметил, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее являются частью русской христианской традиции. А жестокость, доходящая до издевательств и убийств мирных граждан, приношение в жертву ни в чём неповинных людей – это уже типаж неонацистов-язычников.
Тимофеев подчеркнул, что его заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований, поэтому он занимается борьбой с этой проблемой.
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Анастасия Чинкова