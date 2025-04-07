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Вторжение украинской армии в Курскую область привело к потере порядка 1500 единиц техники НАТО, что стоило альянсу примерно 2,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — посчитали в агентстве основываясь на данных группировки войск «Север» и открытых источников.
Ранее стало известно о вымогательствах и поборах в рядах украинской армии со стороны командования ВСУ. Случаи коррупции зафиксированы в 16 воинских частях.
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Иван Мусатов