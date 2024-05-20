Опубликованы кадры перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP

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Очевидцы сняли момент перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP.
Момент ликвидации российской системой противовоздушной обороны французской ракеты SCALP, которую Вооруженные силы Украины выпустили по поселку Юбилейный, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Инцидент Луганск».
Об ударе по Луганску с использованием западного вооружения ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также показал снимки последствий удара — повреждения получил жилой квартал. Также на видео зафиксировали обломки сбитого боеприпаса с надписями о французском производстве. Эксперты различили во фрагментах ракету SCALP-EG. Это французский аналог британской ракеты Storm Shadow.
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