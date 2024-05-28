ВСУ нанесли повторный удар по Луганску

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Работа противовоздушной обороны была слышна в Луганске после первой ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выдвинул предположение, что повторный обстрел города произвели по территории, где работают спасатели после предыдущего удара украинских войск вечером в понедельник.
Как сообщил ранее глава ЛНР Леонид Пасечник, вечером 27 мая ВСУ совершили ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате чего возник пожар. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак