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ВСУ нанесли повторный удар по Луганску

Мирошник допустил, что ВСУ нанесли повторный удар в Луганске по спасателям
28 мая 2024, 05:27
Фото: РИА Новости / Таисия Лисковец

Фото: РИА Новости / Таисия Лисковец

Работа противовоздушной обороны была слышна в Луганске после первой ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выдвинул предположение, что повторный обстрел города произвели по территории, где работают спасатели после предыдущего удара украинских войск вечером в понедельник.


Как сообщил ранее глава ЛНР Леонид Пасечник, вечером 27 мая ВСУ совершили ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате чего возник пожар. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных
Сальдо: в селе Крынки нашли заваленные телами военных ВСУ подвалы
28 мая 2024, 02:42

Фото: istock / beekeepx

В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Об этом проинфромировал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.
27 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удар по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, где проходят эшелоны ВСУ.

Ранее глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура сообщил, что открытие Украиной шлюзов Днепровской ГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал даст больше воды для фермерских хозяйств России, но снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#всу
#удар
#херсонская область
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Над Подмосковьем средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар
Силы ПВО сбили в подмосковном Кучино малоразмерный воздушный шар
28 мая 2024, 02:13

Фото: istock / chameleonseye

Средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
«Около 21:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — сказано в публикации ведомства.
Вместе с этим, губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Уточняется, что осколки упали на частный дом, жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Губернатор региона заверил, что власти помогут восстановить дом.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Оправданный за расстрел четверых преступников Григорьев погиб в зоне СВО

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Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок в Белгородской области
Гладков: поселок Совхозный Грайворонского округа атаковал дрон-камикадзе ВСУ
28 мая 2024, 00:49

Фото: istock / Olena Bartienieva

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — отметил региональный глава.
Он добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин
Глава Балашихи Юров: осколки сбитого БПЛА задели двух мужчин
28 мая 2024, 00:15

Фото: istock /maxim4e4ek

Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Одного из них госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров в Телеграм-канале.
«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома», — написал он.
Он добавил, что на месте продолжают работать специальные службы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар
Украинская армия нанесла по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
27 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/bpawesome

Украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, из-за атаки началось возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, правоохранители и врачи. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются, написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Незадолго до этого сообщалось, что в Луганске прогремело несколько взрывов. Они были слышны во всех частях города. Очевидцы рассказывали в соцсетях о пожаре. Детали не уточняются.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.

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В России объяснили ценность захваченного в зоне СВО бронированного «Сенатора»
Депутат Заварзин: ВС РФ изучают захваченную технику ВСУ и выстраивают защиту
27 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Вооруженные силы России изучают захваченную украинскую технику, чтобы выстроить эффективную оборону.
Об этом рассказал Виктор Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, в интервью для «Ленты.ру». Он пояснил, что захват канадского бронеавтомобиля Roshel Senator в Волчанске является особенно ценным для ВС России.

«Мы изучаем их оборудование и разрабатываем защитные меры. Всё это на пользу нам», — отметил Заварзин.
Ранее российские войска захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, переданный Украине. Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на фотографию трофея, где российские солдаты позируют на фоне неповрежденного бронеавтомобиля.

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На границе Молдавии задержали шесть граждан Украины
27 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/Михаил Руденко

Шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы в своем Telegram-канале.
«Шесть граждан Украины были задержаны при нелегальном пересечении границы между Украиной и Молдавией. Пограничная полиция заметила группу мужчин, которые пешком пересекли границу в районе Окницы. Они сообщили, что им оказали помощь в достижении Молдавии, за что каждый из них заплатил от 6000 до 7000 евро», — говорится в сообщении, опубликованном Погранполицией Молдовы.
Согласно данным ведомства, украинцы попросили предоставить им убежище на территории Молдавии.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, и на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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Оправданный за расстрел четверых преступников Григорьев погиб в зоне СВО
27 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/razihusin

Житель Челябинской области Александр Григорьев, который застрелили четверых преступников, напавших на его дом, погиб в зоне СВО, об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков в интервью для 74.ru.
Трагическая история произошла в 2016 году. Григорьев отмечал Новый год с женой, 25-летним братом, его супругой, девятилетней дочерью и бывшей супругой третьего брата, которая попыталась дозвониться с телефона хозяина дома до своей знакомой. Сожитель этой женщины, увидев пропущенный вызов, перезвонил и услышал мужской голос. Приревновав, он собрал знакомых и приехал к Григорьеву. Хозяин дома увидел приближающихся незнакомцев, взял брата и пошёл поговорить с мужчинами. Завязалась потасовка, в ходе которой Григорьеву удалось вырваться и сбегать в дом за ружьём. Сперва он выстрелил в злоумышленника, который гнался за ним, а затем в трёх оставшихся, избивавших палками его брата.

Выяснилось, что напавшие на дом люди имели судимости.

Григорьева арестовали и обвинили в убийстве, он же заявил, что просто защищал свою семью. Дело челябинца вызвало широкий общественный резонанс, петиция в поддержку Григорьева собрала 14 тысяч подписей.

В сентябре 2016 года уголовное дело в отношении Григорьева было прекращено.

Григорьев попал на поля специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. За полтора года он заработал орден Мужества и Георгиевский крест, а также медали Суворова и Жукова. 9 мая 2024 года военнослужащего наградили медалью «За отвагу», а спустя четыре дня он погиб.

По словам адвоката, в автомобиль, на котором передвигался Григорьев, ударил украинский дрон.

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#челябинск
#сво
#вс рф
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Ганчев сообщил о сбитом ВС России самолёте ВСУ в Волчанском районе
27 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/Vital Hil

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ему поступила информация о самолёте ВСУ, который сбили российские военные в Волчанском районе. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в Минобороны РФ не комментировали данную информацию. Иных подробностей о сбитом самолете противника также не приводится.

Ранее сообщалось, что белгородская система противовоздушной обороны сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска. По нему отработали три ракеты С400.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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