Марочко: В результате удара ВС РФ по Харькову пострадала «важная персона»

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После серии комбинированных ударов по Харькову, нанесённых Вооружёнными силами РФ с помощью высокоточного оружия, из областного центра самолётом санитарной авиации было экстренно эвакуировано некое лицо. Предварительно, это кто-то из «важных персон».
По словам Марочко, судя по тому, какие силы и средства были задействованы для эвакуации пострадавшего лица, можно сделать вывод что речь идёт о человеке, занимающем высокий военный пост или же о важной политической фигуре.
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